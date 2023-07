Edin Dzeko'dan transfer itirafı: 'Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 yıl önceydi'

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:58

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:48

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TAKIM HEMEN HEMEN HAZIR"

"İlk izlenimlerim pozitif. En önemlisi birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. Kısa bir süre içinde sezon başlamış olacak. Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içinde çok daha iyi noktaya geleceğiz.

"İLK GÖRÜŞME 2 YIL ÖNCE OLDU"

Biz Bosnalı olarak sizleri çok seviyoruz. Daha önce de söyledim bizler kardeşiz. Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 yıl önceydi. Bu görüşmelerde güzel sohbetler gerçekleştirdik. Ama maalesef o dönem transfer gerçekleşmedi. Ama şu anda buradayım. Fenerbahçe taraftarı bana çok olumlu yaklaştılar. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia en iyisini hak ediyor.

"ELEŞTİRİLER İŞİMİZİN PARÇASI"

Eleştiriler işimizin bir parçası. Saha içinde iyi bir performans sergilediğimizde iyi, kötü performans sergilediğimizde kötü eleştiri olur. Bu normal bir şey. Hala mükemmel olmayabilirim, şu anda 37 yaşındayım ve hala iyi olmaya çalışıyorum. İyi oynadığınızı düşündüğünüzde eleştirilerden bir şeyler çıkarabilirsiniz. Eleştiri içten ve dürüst olduğunda onu anlıyorsunuz. Her eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz.

"BENİM İÇİN SORUN OLMAZ"

Burada önemli olan benim pozisyonumdan ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmek. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı ve oyun stili önemli.

"TARAFTARA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Yapmış olduğum gözlemler neticesinde Fenerbahçe çok uzun bir sezondur şampiyonluğu kazanamıyor. Hem kulüp hem de başkanımız bu durumu değiştirmek için elinden geleni ortaya koyuyor. Bunun için savaşmalı ve çabalamamız gerekiyor. Kulüp olarak herkesin tek bir düşünce ile hareket etmesi gerekiyor. Burada taraftarın da önemi var. Onların desteğiini her daim hissetmemiz gerekiyor. Genç oyuncular için taraftar desteğinin önemi büyük olur. Takım olarak kompakt olmalıyız ve birlikte hareket edip tek bir hedefe odaklanmalıyız. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Bir çok gol attım. Fenerbahçe'de bireysel istatistiklerimi artırmak için bulunmuyorum. Buranın bir parçası olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Takımım şampiyonluğu kazanması için elimden geleni yapacağım. Sadece atacağım gollerle değil, aynı zamanda yapabileceğim her şekilde takıma katkı sunmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyorsa bunu gerçekleştirmek için orada olacağım.

"KAYBEDERSEK AGRESİF OLABİLİRİM"

Ben Boliç'i de Baliç'i de hatırlıyorum. Onların Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum. İkisine de kişisel olarak tanıyorum. Umarım ben de güzel performans ortaya koyarım. Bu harika kulübün kaptanı olmak benim için büyük bir gurur. Her zaman pozitif olmaya çalışan biriyim ama asla kaybetmeyi sevmem. Kaybettiğimizde biraz agresif olabilirim. Her zaman konsantre ve dikkatli olmalıyız. Ligi kazanmak istiyorsak her maçın önemini bütün oyuncuların bilmesi gerekiyor. Bir takımız ve hedefimiz var. Bunun bilincinde olmalıyız.

"BİRKAÇ OYUNCU DAHA GELEBİLİR"

Uzun süre şampiyonluğu kazanamıyorsanız bazı şeyleri doğru yapmamış olabiliyorsunuz. İyi bir görüşme gerçekleştirdik ve mükemmel bir zamanlama ile buraya geldim. Bunu kendi adıma söyleyebilirim. İstediğim şey tamamen Fenerbahçe'nin istediği şeydir. Başkanımız kaliteli oyuncular transfer etti. Ligi kazanmak istiyorsanız Avrupa'da varlık göstermek istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması önemli. Birkaç oyuncu daha Fenerbahçe'ye katılabilir ama önemli olan takım alinde hareket edebilmek."