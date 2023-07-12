Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, takımın yeni kaptanının Boşnak yıldız Edin Dzeko olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 22:39
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal, Edin Dzeko'nun maça kaptan olarak çıkmasının sorulması üzerine, Boşnak yıldızın takımın yeni kaptanı olduğunu söyledi.

İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı;

"Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Altay, Mert Hakan, İrfan Can ona yardımcı olacak. Öyle bir karar aldık."


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