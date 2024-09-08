Edin Dzeko'nun Bosna Hersek'e yetmedi!
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti. Bosna'nın ikinci golünü Edin Dzeko attı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda evinde Sergej Barbarez'in yönetimindeki Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti.
Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'nın gollerini; 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2'de Tijani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.
EDIN DZEKO GOLÜ YETMEDİ
Bosna-Hersek'in gollerini ise 27. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
Fenerbahçeli Edin Dzeko, 90 dakika forma giydiği maçta 73. dakikada ağları sarsarak bu sezon çıktığı 9. resmi maçta 9. golünü atmış oldu. Dzeko'nun bu sezon 2 de asisti bulunuyor.
Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başlarken, Bosna-Hersek puansız kalmış oldu. Hollanda bir sonraki maçta evinde Almanya'yı ağırlarken, Bosna-Hersek deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
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