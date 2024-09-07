Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrasında kaptanlık pazubandını Kaan Ayhan'ın takacağı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 15:07

Galatasaray'ın Benfica'ya satışından önce Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı kaptalık, Kaan Ayhan'a verileceği iddia edildi.

KAAN AYHAN'A KAPTANLIK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu kararında Kaan Ayhan'ın birçok yabancı dili konuşabilmesi, takım içinde sevilen bir futbolcu olması gösterildi.

GALATASARAY KARNESİ

Geçen sene ocak ayında Galatasaray'a katılan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla 59 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterirken sahada 3 bin 459 dakika kaldı.


Etiketler: #kaan ayhan #galatasaray #kerem aktürkoğlu

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