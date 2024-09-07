Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 15:07

Güncelleme: 07.09.2024 - 15:07

Galatasaray'ın Benfica'ya satışından önce Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı kaptalık, Kaan Ayhan'a verileceği iddia edildi.

KAAN AYHAN'A KAPTANLIK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu kararında Kaan Ayhan'ın birçok yabancı dili konuşabilmesi, takım içinde sevilen bir futbolcu olması gösterildi.

GALATASARAY KARNESİ

Geçen sene ocak ayında Galatasaray'a katılan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla 59 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterirken sahada 3 bin 459 dakika kaldı.