Kadro dışı bırakılmıştı: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 07.09.2024 - 16:17

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa listesine son eklemeleri yapamayan sarı kırmızılılar, lig için yeni isimler arayışında.

Sabah'ta yer alan habere göre; menajerler, Chelsea forması giyen 27 yaşındaki sol bek Ben Chilwell'in sarı-kırmızılı ekibe gelebileceğini iletti. Bu gelişme üzerine yönetim, teknik heyetin raporuna göre harekete geçme kararı aldı.

SAĞLIK RAPORU İSTENEBİLİR

Sarı-kırmızılılar, Chilwell konusunda hem maaş hem de sakatlık geçmişi üzerine endişe yaşıyor. Chelsea'den yaklaşık 12 milyon Euro kazanan İngiliz oyuncunun yüksek maliyeti göz korkutuyor. Önceki sezonun büyük bölümünü sakat geçiren ve geçmişte de sorunlar yaşayan oyuncu için detaylı sağlık raporu istenebilir.

50 MİLYON EUROYA CHELSEA'YE GİTTİ

Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.

İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.

Chelsea'da gözden düşen yıldız ismin ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Chilwell'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.