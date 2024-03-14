Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan özeleştiri: 'Bugün için tek pozitif şey...'
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, maçın ardından konuştu. Oyundan memnun olmadığını dile getiren Dzeko, "Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler, bizim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko Union SG maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler, bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi, tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı" dedi.
"HER TAKIMI YENEBİLİRİZ"
Dzeko, "Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.
Taraftara mesaj yollayan Dzeko, "Taraftara teşekkür ediyorum, bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.
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