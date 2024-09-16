Edin Visca, kırmızı kart nedeniyle özür diledi

Trabzonspor'un dün Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Edin Visca, özür diledi.

Edin Visca, kırmızı kart nedeniyle özür diledi
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:41

Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Edin Visca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Visca, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır. Saygı ve sevgilerimle."


Etiketler: #edin visca #kırmızı kart #özür

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