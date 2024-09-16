Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'İlk zor sınavında kırık not aldı'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:53

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Trabzon’da tribünlerde yalnızca ev sahibinin taraftarları var. Çünkü asayişi sağlamak yerine rakip taraftarları tribüne almamak kolayımıza geliyor. Maç Trabzon’un oyun kurmayı engelleyen faulleriyle başlıyor. Seyircisinin de desteğiyle sertlik adeta normalleştirilmeye çalışılıyor. İlk on dakikada böyle tam 5 faul var.

Tam bu böyle gitmez derken 13’te Visca, VAR uyarısıyla kırmızı kart görüyor. Trabzon’un tansiyonu yükselterek rakibi bozma taktiğinin sonucu bu. Ama 10 kişilik Trabzon 17’de duran toptan Okay’la golü buluyor. Ardından savunmaya çekiliyor, Beşiktaş da rakip alana yerleşiyor. Beşiktaş’ta sol kanatta etkisiz Mario sol içe, Rashica sağa çekiliyor ve Svensson rahatlıyor; hatta örgü paslarla asist yapıyor Fernandes’e.

Beşiktaş Mario-Rafa-Gedson “Portekiz hattı”yla sanki üç 10 numara ile oynuyor artık. Ardından gelen 2 net pozisyonu Uğurcan kurtarınca devre 1-1 kapanıyor. Siyah-Beyazlılar 2. yarıya bıraktığı yerden devam ediyor. Sürekli Trabzon defansında boşluk arıyor. Rafa’nın harika topuk şutunu Uğurcan da harika kurtarıyor.

Gelişi güzel ortalardan da sonuç çıkmıyor. Immobile de durağan. 67’de oyuna giren Semih’in çabası yetmiyor. Sonuçta Beşiktaş, 10 kişi kalmış rakibine karşı topla yüzde 75 oranında oynamasına rağmen 2. golü bulamıyor ve büyük bir fırsatı kaçırıyor. Bu da Gio Hoca’nın çözmesi gereken bir sorun." (Cumhuriyet)

"GÜNEŞ MÜCADELE GETİRDİ"

Adnan Dinçer: "Şenol Güneş 11 sene sonra “kürkçü dükkanına” dönerken, Okay Yokuşlu da eski yuvasındaydı. Güneş, ilk yarıda oynattığı disiplinli oyunla kendinden bekleneni sergiledi. Çok erken oyundan atılan Visca takımını 10 kişi bıraktı. Uğurcan ise takımını oyunda tuttu ve on kişi kaldığını hissettirmedi.

Beşiktaş'ın Joao Mario'sunu ve Rafa Silva’sını durdurmakta zorluk çeken Trabzonspor, Siyah-Beyazlıların istekli oyunundan dolayı golü kalesinde gördü. Ali Şansalan zor maçı yönetirken güçlük çekti.

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Trabzonspor olması beklenirken sahne tamamen Beşiktaş’ındı. Beşiktaş'ın etkili atakları karşısında Uğurcan'ın kurtarışları oyunu etkiledi.

Siyah-Beyazlıların hocası Giovanni van Bronckhorst, oyunun kolay gideceğini sandı fakat Okay'ın gayreti ve Trabzonspor'un seyircisi önündeki mücadelesi maçı beraberliğe kilitledi.

Şenol Güneş'in Trabzonspor'a getirdiği mücadele gücü yeterli görülebilir ama Uğurcan'ın performansı üst düzeydeyken, Mert ise daha az topla buluşmanın rahatlığını yaşadı.

Beşiktaş yüzde 75 topa sahip olduğu ve 13. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibi karşısınsa skoru lehine çevirmeyi başarmalıydı ama yapamadı. Sahada kötü futbol yoktu ancak bu tip kayıplar ileride Beşiktaş adına zirve yarışında çok aranabilir." (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ DEĞİŞİKLİKLER İLE GERİYE GİTTİ"

Güntekin Onay: "Van Bronckhorst’un erken ve yanlış oyuncu değişiklikleri... Siyah beyazlı takım baskıyı kurmuşken iyi oynarken, Ernest Muci ve Onur’un girmesine gerek yoktu. Sahanın en iyilerinden Jonas Svensson neden çıktı? Mustafa Hekimoğlu için böyle sert ve yoğun tansiyondaki bir maçta oyuna girmek için erken değil mi? Ne kadar kötü oynarsa oynasın, Ciro İmmobile gibi bir golcü skor gerekiyorken çıkmamalıydı. Çünkü alternatifi yok. Dün 10 kişi oynayan Trabzonspor’un direnci ve mücadelesi alkışı fazlasıyla hak etti. Yeni transfer Simon Banza sahada adeta ruhunu bıraktı. Bir santrforun top rakipte iken bu kadar çok mücadele ettiğine uzun süredir tanıklık etmemiştik. Dün Beşiktaş koşullar ne olursa olsun 80 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Trabzonspor’u yenmeliydi. Siyah beyazlılar 3 puan için önemli bir fırsatı tepti. Açıkçası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı." (Hürriyet)

"BU KADAR ORTA GEREKLİ MİYDİ?"

Cem Dizdar: "Trabzon ilk bölümde ‘’koşu gücü’’yle maçı dengede tutmaya çalışırken ardından buldukları gole rağmen Edin Visca’nın kırmızı kartıyla o gücü de kaybetti. Derken Beşiktaş güçlü bir ‘‘set oyunu’’ icrasına geçti. Öyle ki, ilk devre topla oynama oranında yüzde 68’e yüzde 32 üstündüler. Bu oyunu boşa çıkaran ise çoğunlukla Jackson Muleka’nın ‘’etkili’’ sayılan nafile ortaları oldu. Oysa ters kanatta Jonas Svensson tıpkı milli takımın İzlanda maçındaki Eren Elmalı ile Mert Müldür gibi her defasında ‘’orta’’ yerine ‘‘pas oyunu’’nu tercih ederken gol de oradan geldi! İkinci devresinde de Trabzon’un işi zordu… Yegane seçenek ikinci yarıya başlayan Denis Dragus’u defans arkasına kaçırmak gibi görünüyordu. Bu da yetmez, Beşiktaş savunmasının muazzam hatalar yapması da gerekiyordu. Olumlu yapabildikleri Rafa Silva başta olmak üzere Beşiktaş orta sahasının Giro Immobile’yle bağını koparmalarıydı. Beşiktaş ise ilkinin benzeri düzendeydi, Masuaku dahil! Onun işlevsiz ortalarıyla heba oldu onca hücum girişimi. Tempo düştükçe de oyun yavanlaşıp izlenirlik düştü! Beşiktaş baskın göründüğü ve pas oyunuyla bulduğu gole rağmen maçı 36 orta 22 şut ile berabere tamamladı! Van Bronchorst bu veriler üzerine epey çalışacaktır sanırım.." (Fanatik)

"DEĞİŞİMİN AYAK İZLERİ"

Olcay Çakır: "Şenol Güneş’in gelişiyle birlikte değişimin ayak izlerini sürecektik bu karşılaşmada. Çok izler gördük değişime dair! Visca atılana kadar coşkulu, önde baskılı, öne doğru oynayan, golü arayan, o özlenen, o teknik adam değişikliğine sebep olan olumsuzlukların izini sileceğinin işaretlerini verdi Trabzonspor. Sanırım böyle bir akşam için, böyle bir değişiklik için bu kısım Trabzonsporlular için kafi... Umutsuz başlanan sezonun umudu Şenol Güneş, farkı gecenin özeti oldu." (Fanatik)