Edin Visca'dan Trabzonspor taraftarına mesaj: 'Artık bir Trabzonlu gibi...'
Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Boşnak oyuncu Edin Visca, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Trabzonspor ile 100. maçına çıkan Visca, maç ardından açıklamalar yaptı.
'ARTIK BİR TRABZONLU GİBİ...'
Visca, "Ligde iki maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz, Trabzonspor'un yeri zirve olmalı. Adım adım gidiyoruz, böyle devam etmeliyiz. Önümüzdeki hafta dinleneceğiz ama daha bir şey kazanmadık, 2-3 maç iyi oynadık sadece. Ciddiyet, konsantrasyon. Bu forma ile 100 maça çıktım. Çıktığım ilk maçı asla unutmam. Bu şehrin bir parçası olmak çok güzel, burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok istekliyim, inşallah böyle devam edeceğim. Türkiye'deki 14. senem ama çok keyif alıyorum. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Trabzonspor taraftarına söz veriyorum, artık bir Trabzonlu gibi Edin Visca izleyecekler" yorumunu yaptı.
Türkiye'de 14. yılını geçiren oyuncu, Sivasspor maçı ile Süper Lig kariyerinde 100 asiste ulaştı.
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