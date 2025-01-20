Trabzonspor evinde çok farklı: Trabzonspor 4-0 Sivasspor

Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:05

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:02

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip gol şovu yaptı. Maçı 4-0 kazanan Trabzonspor'da goller Batagov, Banza, Ozan Tufan ve Lundstram'dan geldi.

BİR İLKİ BAŞARDI

Ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Trabzonspor puanını 25 yaptı. Bu sezon 9. yenilgisini yaşayan Net Global Sivasspor 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasını BAY geçecek. Sivasspor ise kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Vişça, Ozan, Nwakaeme, Banza

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita, Pritchard, Manaj.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 4-0 Sivasspor

90' Karşılaşmaya 3 dakika ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme yerine Poyraz Efe Yıldırım oyunda.

87' Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan yaya doğru verdiği pasta Lundstram düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

86' GOL | Lundstram Trabzonspor'un dördüncü golünü kaydetti.

75' Trabzonspor'da Ozan Tufan ve Eren Elmalı yerine Cihan Çanak ve Barisic oyunda.

74' Sağ kanattan içeri sokulan Emrah Başsan, topu Menig'e verdi. Menig'in ayağından açtığı top dışarı çıktı.

73' Sol kanattan gelişen atakta Manaj'ın pası, Samuel Moutoussamy'nin şutuyla bitti fakat top savunmadan geri döndü.

71' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasını Uğurcan Çakır rahat bir şekilde aldı.

69' Batista Mendy'nin Charilaos Charisis'e yaptığı müdahale faul. Sivasspor serbest vuruş kullanacak.

68' Trabzonspor'da Simon Banza ve Umut Güneş yerine Stefan Savic ve Enis Destan oyunda.

67' Sivasspor'da Bengali-Fode Koita ve Garry Rodrigues yerine Queensy Menig ve Emrah Başsan oyunda.

65' Seri paslarla topu ceza sahasına taşıyan Sivasspor'da Koita'nın çektiği şutu Uğurcan kornere çeldi.

64' Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Malheiro'ya Uğur Çiftçi müdahale etti.

62' Mendy'nin pasında sağ içte topla buluşan Vişça'nın sol ayakla vurduğu şut üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

57' Banza baskıyla topu Sivasspor defansından almaya çalıştı fakat son olarak ona çarpan top dışarı çıktı. Sivasspor kale vuruşu kullanacak.

56' Malheiro'nun ortasında Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonucu top kornere çıktı.

55' Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında Radakovic topa dokundu. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

53' Batista Mendy'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

52' Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat Paluli'nin yerden ortasını önce Batagov karşıladı. Dönen topta Koita'nın şutunu Uğurcan ayaklarıyla çıkardı.

52' Umut Güneş'in orta sahadan attığı derinlemesine pas Uğur Çitçi'nin ardından Nikolic'te kaldı.

50' Garry Rodrigues'in Edin Vişça'ya müdahalesi faul. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

49' Simon Banza penaltı vuruşundan yararlanamadı.

47' Edin Vişça'nın sağ kanattan içeriye girişinde Tolga Ciğerci'nin müdahalesi sonucu karar penaltı.

46' Sivasspor'da Alex Pritchard yerine Tolga Ciğerci oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Trabzonspor'un çıktığı kontra atakta Anthony Nwakaeme'nin pası Vişça ile buluştu fakat Vişça topu ayağından açtı ve topu Sivasspor'da kaldı.

45' İlk yarının sonuna iki dakikalık uzatma eklendi.

44' Samuel Moutoussamy'nin sol içten sol kanada attığı ara pasında Pritchard'ın yerden ortası Uğurcan Çakır'da kaldı.

43' Vişça'nın sol kanattan ortası Sivasspor savunması tarafından karşılandı. Topun düştüğü yerde Umut Güneş'in şutu savunmadan geri döndü.

32' Vişça'nın orta alanda buluştuğu topta verdiği ara pasında Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ozan Tufan'ın plase şutunda top ağlarla buluştu. Edin Vişça'nın bu asisti aynı zamanda lig kariyerindeki 100. asisti oldu.

31' GOL | Ozan Tufan Trabzonspor'un üçüncü golünü kaydetti.

30' Sivasspor'da Fode Koita yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

21' Topu tekrar kazanan Sivasspor'da içeriye doldurulan topu Manaj kontrol etti. Manaj'ın sol ayakla vurduğu şut auta gitti.

21' Topu kazanan Alex Pritchard'ın pası Garry Rodrigues için hızlı. Trabzonspor taç atışı kullanacak.

19' Murat Paluli'nin ortasında top hiçbir Sivassporlu'ya gelmedi fakat Sivasspor baskıyla topu tekrar kazandı.

17' Eren Elmalı'nın kaptırdığı top sonucu atağa çıkan Sivasspor'da Koita'nın pası isabetli değil. Top tekrar Trabzonspor'da.

14' Charisis'in hatası sonucu topu kapan Mendy, sağ kanattan yaptığı ortasında Banza'nın kafa vuruşu ağlara gidiyor.

13' GOL | Simon Banza farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

6' Vişça'nın sol kanattan yaptığı ortada Ozan Tufan'ın içeri çevirdiği topta Batagov'un kafa vuruşu ağlara gitti.

6' GOL | Batagov, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

5' Sivasspor'da Uros Radakovic'in Eren Elmalı'ya yaptığı müdahale faul. Radakovic sarı kart görüyor. Trabzonspor sol kenardan serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.