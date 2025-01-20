Trabzonsporlu Edin Visca bir kez daha dalya dedi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Boşnak futbolcusu Edin Visca, Türkiye'deki kariyerinde 100. asistini yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti.
Bordo-mavililerde Ozan Tufan'ın golünde asist yapan Edin Visca'nın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.
100 MAÇ, 100 GOL, 100 ASİST
Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
100 MAÇTA 49 GOLE KATKI
2021-22 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Visca, bordo-mavi formayla bugüne kadar 100 maçta forma giyerken 19 gol attı ve 30 asist yaptı.
Etiketler: #edin visca #trabzonspor #Asist #süper lig
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