Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Trabzonspor'un Boşnak futbolcusu Edin Visca'nın dönüş tarihi netleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 16:59
Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu
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Trabzonspor'da Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu.

Edin Visca

BEKLENENDEN ERKEN DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımda sol omuz köprücük kemiği kırılan ve başarılı bir ameliyat geçiren Edin Visca beklenenden erken dönüyor.

61saat'te yer alan haberde Visca'nın mart ayında sahalara döneceği belirtildi. Trabzonspor'un bu bölgeye transfer yapması beklenmiyor. 


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