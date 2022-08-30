Edinson Cavani resmen Valencia'da
İspanya La Liga ekibi Valencia, boşta olan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Edinson Cavani'nin yeni takımı resmen açıklandı. Uruguaylı golcü, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibi tarafından yapılan açıklamada, Cavani ile Haziran 2024'e kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
COMUNICADO OFICIAL | @ECavaniOfficial#BenvingutCavani#CORVCF | #ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) August 29, 2022
Valencia'nın Cavani transferi, Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'i kadrosuna katma çalışmalarına da avantaj sağlayabilir. İspanyol ekibinin yeni golcüsü sonrası Maxi Gomez ile yollarını ayırması bekleniyor.
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