Edson Alvarez'den transfer itirafı: 'Buraya gelme konusunda...'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Edson Alvarez'in açıklamaları şu şekilde:

“Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor. Şehirle ilgili de konuşabilirim. Şehir gerçekten inanılmaz bir şehir. Çok güzel. Hava da harika. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Dolayısıyla her şey çok pozitif.”

TRANSFER İTİRAFI

“Tabii ki buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika’da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyor. Gelmeden önce bazı eski takım arkadaşlarımla konuştum; Dusan Tadic ile Ajax’a beraber oynamıştık. Kendisinden birazcık daha bilgi aldım, özellikle şehir olarak da nasıl bir şehir olduğunu sordum çünkü ailem için de yaşayacağımız şehir çok önemli. Sadece güzel şeyler söyledi, bu da buraya gelme konusunda beni daha da istekli yaptı.”

“Atmosfer tam da beklediğim gibiydi. Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Ben de bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu sebep beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor.”

"ATMOSFER BANA EVİMDE HİSSETTİRDİ"

“Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Aslında bu tarz atmosferler Meksika’da, Latin Amerika’da yaygın bir şeydir. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı.”

“Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim, çok büyük ve iyi oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz.”

"SAHADA SAVAŞACAĞIM"

“Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum. Benden şunu bekleyebilirler, sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim. Ben ve ailem ilk günden itibaren taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi hissettik. Bu beni daha da motive ediyor. Taraftarlarımız için sahada savaşacağım.”