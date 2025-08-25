Yeterli imza sayısını topladı: Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe başkan adayı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 14:18:00
AA
Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı toplayan Sadettin Saran, adaylığını resmileştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti.

Sadettin Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

