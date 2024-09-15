Efkan Bekiroğlu, taraftardan özür diledi
MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Efkan Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftardan özür diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Efkan Bekiroğlu, taraftardan özür diledi.
Sarı-lacivertli futbolcu Efkan Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın bir parçası olmaktan ve armayı taşımaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Yaz transfer sezonunda sosyal medyada hakkında çıkan transfer haberlerinin asılsız olduğunu vurgulayan Efkan Bekiroğlu, şunları kaydetti:
"Yönetimin de doğrulayacağı gibi 4-5 Süper Lig takımından gelen hiçbir transfer teklifini değerlendirmeden, bu büyük camiayı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için mücadele etmeyi tercih ettiğimi belirtmek isterim. İstanbulspor maçında attığım golün ardından yaptığım gol sevincinin fazlasıyla duygusal geliştiğini, plansız ve dikkatsizce yapılmış bir hareket olduğunu, çıkarılan anlamdan dolayı hak verdiğim gibi niyetimin bu şekilde anlaşılmasından da bir o kadar üzüldüğümü belirtirim. Bu nedenden dolayı siz değerli taraftarlarımızdan özür diliyorum ve sizlerin desteğiyle bu şanlı armayı ait olduğu yere taşımak için son ana kadar mücadele edeceğimize söz veriyorum."
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