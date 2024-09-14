Alper Uludağ, MKE Ankaragücü'ne geri döndü
MKE Ankaragücü, sol bek Alper Uludağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor macerasının ardından yeniden başkent ekibine döndü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.
Geçen sezonun sonunda MKE Ankaragücü'nden ayrılarak Sakaryaspor ile anlaşan Alper, başkent ekibine geri döndü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.
Belçika'da doğan, profesyonel kariyerine ise Almanya'da adım atan Alper, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde oynadı.
Etiketler: #Alper Uludağ #MKE Ankaragücü #transfer
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