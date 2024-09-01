Ankaragücü 3 puanı 89'da aldı!
Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'nün gollerini 39. dakikada Renat Dadashov ve 89. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Konuk ekip İstanbulspor'un golü 68. dakikada Muammer Sarıkaya'dan (penaltı) geldi.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Uğur Okulları İstanbulspor, 9 puanda kaldı. İki maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise puanını 6'ya yükseltti.
İki takım oyuncuları sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözünün yer aldığı pankartla çıktı.
Hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Milli aranın ardından Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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