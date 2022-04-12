Efsane futbolcu Ashley Cole'un kan donduran olayı! Hırsızlar ellerini bağlayıp, diz çöktürdü

12 Nisan 2022 Salı, 10:11

Kariyerinde İngiltere Premier League'de Chelsea ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Ashley Cole, evine hırsız girmesiyle alakalı çıktığı mahkeme duruşmasında avukatları aracılığı ile önemli ifadeler verdi. Cole, evine giren hırsızlar tarafından bir sandalyeye bağlandığını söyledi.

Evine 6 maskeli soyguncunun girdiğini belirten Cole, bir sandalyede arkadan ellerinin bağlandığını söyledi. Cole, soyguncuların kendisinden mücevherat ve paraların yerini sorduğunu açıkladı.

40 yaşındaki isim, soygunculardan birisinin ısrarlı bir şekilde eline pense alıp kendisinin parmaklarını kesmelerini gerektiğini söylediğini, bir başka soyguncunun ise buna karşı çıktığını belirtti.

Ashley Cole ayrıca ellerinin soyguncular tarafından DNA izi kalmaması adına özel bir spreyle temizlendiğini de öne sürdü. Cole'ün kız arkadaşı Sharon Canu, soyulduklarını anladıkları anda polisi arayabildiği için kısa sürede polis gelse de soyguncuların 5 lüks saat ve 2 cep telefonunu çalıp kaçtıkları anlaşıldı.

Ayrıca Cole, çıplak bir şekilde kız arkadaşı ve iki çocuğunun önünde diz çöktürülmüş ve kablolar ile bağlanmış. Bu vahim olay 21 Ocak 2020 yılında saat 21.30 sıralarında yaşanmıştı.