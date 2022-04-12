Efsane futbolcu Ashley Cole'un kan donduran olayı! Hırsızlar ellerini bağlayıp, diz çöktürdü
İngiltere'de Chelsea ve Arsenal'ın efsane oyuncularından birisi olan Ashley Cole, mahkemesine çıktığı hazırlık davasında avukatları aracılığı ile açıklamalarda bulundu. Cole, evine giren hırsızlar tarafından bir sandalyeye bağlandığını söyledi.
Kariyerinde İngiltere Premier League'de Chelsea ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Ashley Cole, evine hırsız girmesiyle alakalı çıktığı mahkeme duruşmasında avukatları aracılığı ile önemli ifadeler verdi. Cole, evine giren hırsızlar tarafından bir sandalyeye bağlandığını söyledi.
Evine 6 maskeli soyguncunun girdiğini belirten Cole, bir sandalyede arkadan ellerinin bağlandığını söyledi. Cole, soyguncuların kendisinden mücevherat ve paraların yerini sorduğunu açıkladı.
40 yaşındaki isim, soygunculardan birisinin ısrarlı bir şekilde eline pense alıp kendisinin parmaklarını kesmelerini gerektiğini söylediğini, bir başka soyguncunun ise buna karşı çıktığını belirtti.
Ashley Cole ayrıca ellerinin soyguncular tarafından DNA izi kalmaması adına özel bir spreyle temizlendiğini de öne sürdü. Cole'ün kız arkadaşı Sharon Canu, soyulduklarını anladıkları anda polisi arayabildiği için kısa sürede polis gelse de soyguncuların 5 lüks saat ve 2 cep telefonunu çalıp kaçtıkları anlaşıldı.
Ayrıca Cole, çıplak bir şekilde kız arkadaşı ve iki çocuğunun önünde diz çöktürülmüş ve kablolar ile bağlanmış. Bu vahim olay 21 Ocak 2020 yılında saat 21.30 sıralarında yaşanmıştı.
Video Haberler
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- '5 milyonluk' dolandırıcılık vurgunu: 3 kişi tutuklandı
- Diz çöküp, parmaklarını kesmesi istendi...
- Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
- Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
- Bakanlıkta 'gizlenen skandal'
- 'Hakaret etmedik' açıklamasına da 'hakaret' suçlaması
- Çalışana silah doğrultan müdüre 'takdir indirimi'
- Araçtan 79 kilo esrar çıktı, 'haberim yoktu' dedi
- Nepal, lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi