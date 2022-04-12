Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride, gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı
Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride, sosyal medya hesabından Euroleague Prag Basketbol finali öncesi gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Safiport'tan Kayla McBride, USK Prag'ı yenerek finale çıktıkları EuroLeague Women Final Four maçı sonrasında gıda zehirlenmesi yaşadıklarını ve Sopron Basket maçına zehirlendikten sonra çıktıklarını açıkladı.
McBride, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kendisinin, Alina Iagupova'nın, Satou Sabally'nin ve Koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını belirtti.
McBride, final maçının başlamasına yalnızca saatler kalana kadar tedavilerine devam edildiğini ancak buna rağmen maçta ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıttıklarının da altını çizdi. Başarılı basketbolcu, ayrıca paylaşımında takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını da istedi.
FİNALDE SOPRON İLE KARŞILAŞTI
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan maç, Sopron'un 60-55'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Macaristan temsilcisi şampiyon oldu.
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