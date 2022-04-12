Ümit Özat: Gelecek yılın en büyük şampiyonluk adayı Beşiktaş

12 Nisan 2022 Salı, 09:44

Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yorumcu Ümit Özat Radyospor'da yayımlanan bir programda gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulunan Özat, İsmail Kartal ile ilgili de konuştu.

Özat, Fenerbahçe için Galatasaray galibiyetinin abartılmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Eskisi gibi şaşalı bir derbi, muazzam bir maç olmadı. Moda'da oturuyorum. Taraftar gelip Konyaspor'u söylüyor. Artık Fenerbahçe bırakın şampiyonluğu ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi bile başarı görüyor. Galatasaray galibiyeti değerlidir. Çok büyük bir iş başarılmış gibi derbi sonunda galibiyeti kutladılar. 'Galatasaray'ı yenelim de sezon ne olursa olsun' düşüncesi. Eskiden de böyleydi. Bence Galatasaray'a kaybedelim ama şampiyon olalım."

"DERBİNİN EN İYİ OYUNCUSU YOK!"

Derbide en iyi oynayan futbolcu bulmanın güç olduğunu vurgulayan Özat, "Derbide en iyi olarak göze batan oyuncu yoktu. İki takım açısından da koptu. Crespo topu kaybetse de baskıyla alıyor topu. Kim yerinde müdahale yaptı. Maçın oyuncusu diyeceğim bir oyuncu olmadı" dedi.

"FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARIYOR"

Ümit Özat sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ne giderlerse bunun tek faydası İsmail Kartal'a olur Fenerbahçe'ye değil. İsmail Kartal, takımı ikinci yapar ayrılırsa 3. kez Fenerbahçe'ye gelebilme şansını yakalar. Samet Aybaba'nın iki Türkiye Kupası var ama ligden düştü. İsmail Kartal'ın ikinciliğine aldanırsan önümüzdeki seneyi kaybedersin. Aldanmazsan İsmail Kartal'ı kaybedersin."

"CRESPO 10 MİLYON EURO ETMEZ"

Fenerbahçeli Crespo'nun Atletico Madrid'e transfer olacağı iddiasını da değerlendiren Özat, "Avrupalı takımlar oynatmayacağı oyuncuya para vermezler etinden sütünden faydalanırlar. Atletico Madrid'in Crespo transferi bana çok inandırıcı gelmiyor. 5-6 gol atmayan orta saha oyuncularını Avrupa takımları almaz. Crespo 10 milyon Euro etmez. O ederse Stephan Appiah kaç eder? Büyük yıldızlar gördü bu takım tabii ki Serdar Dursun'a burun kıvırır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, KEREM OLMADAN SIRADAN BİR TAKIM"

Ümit Özat, Galatasaray'ın durumu ilgili de yorum yaptı. Özat, "Kerem Aktürkoğlu olmadan sıradan bir takım. Bir Avrupa takımı formasını giydir Galatasaray'a ilk beşe girme şansı yok" dedi.

"EN BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜ GALATASARAY"

Özat, Galatasaray'ın futbol aklına hakim bir kulüp olduğunu söyledi. Özat, "Galatasaray Derwall ile bu anlayışı benimsedi. Fatih Terim Galatasaray'ın futbol aklıydı. Türkiye'nin en başarılı spor kulübü Fenerbahçe'dir. En büyük futbol kulübü Galatasaray'dır" dedi.

"SENEYE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BEŞİKTAŞ OLACAK"

Ümit Özat daha sonra Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi. Siyah-beyazlıların gelecek yıl çok güçlü geleceğini belirten Özat, "Valerien İsmael formasyonu ve dizilişi değiştirdi. Son haftalar onun için çok iyi olacak. Doğru bir değişiklik yaptılar. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığını beğenirim. Valerien Ismael hamlesi çok doğru. Futbolcular düşünüyor... Seneye kadroyu Ismael yapacak... Gel de oynama. İki stoper ve Pjanic'in yerine bir oyuncu alınacak. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş olacak. Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta. Ismael'i Sergen Yalçın ile Mustafa Denizli'ye benzetiyorum. Ismael'in Beşiktaş'a gelmesi Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a gelmesine benziyor" diye konuştu.