Efsane futbolcu Luis Figo'dan yer çekimsiz ortamda rekor gol!

27 Eylül 2022 Salı, 12:39

Futbol efsanesi Luis Figo ve Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'nın dört bir yanından birçok efsane futbolcuyla birlikte parabolik uçuşta en yüksek irtifada oynan maçla Guinness Dünya Rekoru (Guinness World Records) unvanına sahip oldu.

Türünün ilk örneği olduğu belirtilen futbol maçı, yer çekiminin sıfır olduğu koşullarda 20 bin 230 ft (6166,1 m) yükseklikte oynandı ve futbolu daha önce hiç gitmediği bir yere götürdü. Maç, her biri dört oyuncudan oluşan iki takım arasında oynandı. Efsanevi futbolcu Luis Figo, bu tarihi uçuşta yer almak için seçilen yedi oyuncuyla birlikteydi.

GUINNESS DÜNYA REKORU SAHİBİ

Rekor plaketi, Figo uçağın içine özel olarak yerleştirilen 75 metre karelik bir futbol sahasında topu sürüklerken bir Guinness Dünya Rekorları resmi hakemi tarafından sunuldu.

"Futbol, dünyanın her köşesinde keyif alınan bir spor olmaya devam ediyor. Guinness Dünya Rekoru olarak her gün farklı geçmişlere sahip insanlarla karşılaşıyoruz” diyen Guinness Dünya Rekoru Kıdemli Pazarlama Müdürü Shaddy Gaad, "Sporun ortak aşkı ve inanılmaz rekorların kırıldığına tanık olmanın heyecanı sayesinde toplulukların bir araya gelmesine katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.