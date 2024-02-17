Efsane isimden Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'En büyük pişmanlık'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:16

Güncelleme: 17.02.2024 - 14:16

Inter'in ilk 11'inin vazgeçilmez parçalarından olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde gösterdiği performansla Çizme'de gündem olmaya devam ediyor.

Inter'in Salernitana'yı 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, istatistikleriyle büyüledi.

66 dakikada 8 kilit pas, 10'da 10 uzun pas isabeti yakalayan milli futbolcu, galibiyetin mimarlarından oldu.

Öte yandan Milan'ın eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIK"

Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu 2017-18 sezonu öncesi Bayer Leverkusen2den 23.3 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Milli futbolcu 4 yıl formasını giydiği Milan'dan 2021'de ayrılıp ezeli rakip Inter'in yolunu tutmuştu.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan deneyimli orta saha 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Inter ile geçtiğimiz yaz yeni kontrat yapan 30 yaşındaki Çalhanoğlu, kulübüyle olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.