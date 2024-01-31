İtalyan basınına konuştu: Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'a büyük övgü!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:38

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.

İtalya'da Juventus formasıyla gündemden düşmeyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum. Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak" dedi.

Kenan Yıldız

"BANA GREALISH'İ HATIRLATIYOR"



Kenan Yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim, "Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör, Juventus'un efsane ismi Del Piero'ya benzetilen Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur. Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor" yorumunda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu

"HAKAN ÇALHANOĞLU MUHTEŞEM"

"Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?" sorusuna cevap veren Terim, "Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor" açıklamasını yaptı.

İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı" dedi.

Vincenzo Montella

TERİM'DEN MONTELLA AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Terim, "Sevdiğim arkadaşım Montella'nın milli takımda olması harika bir durum. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum" açıklamasını yaptı.