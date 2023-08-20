Eintracht Frankfurt galibiyet ile başladı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:59

Güncelleme: 20.08.2023 - 21:00

Almanya Bundesliga, ilk hafta maçında Frankfurt, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.

Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.

DARMSTADT KÖTÜ BAŞLADI

Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.