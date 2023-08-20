Eintracht Frankfurt galibiyet ile başladı

Eintracht Frankfurt, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Darmstadt 98'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:59
Eintracht Frankfurt galibiyet ile başladı
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga, ilk hafta maçında Frankfurt, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.

Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.

DARMSTADT KÖTÜ BAŞLADI

Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.


eintracht frankfurt Darmstadt 98 Bundesliga

İlgili Haberler

Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi Avrupa basınında ses getirdi

Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi Avrupa basınında ses getirdi
Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in durumu belli oldu

Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'in durumu belli oldu

En Çok Okunan Haberler