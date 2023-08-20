Eintracht Frankfurt galibiyet ile başladı
Eintracht Frankfurt, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Darmstadt 98'i 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga, ilk hafta maçında Frankfurt, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı.
Deutsch Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Kolo Muani kaydetti.
DARMSTADT KÖTÜ BAŞLADI
Bu sonuçla Frankfurt sezona 3 puanla başladı. Bundesliga'nın yeni takımı Darmstadt ise sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Mainz'e konuk olacak. Darmstadt ise Union Berlin'i ağırlayacak.
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