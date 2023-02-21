Eintracht Frankfurt - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Eintracht Frankfurt, Napoli'yi ağırlayacak. Eintracht Frankfurt - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda UEFA Avrupa Ligi son şampiyonu Eintracht Frankfurt, Napoli'yi ağırlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
21 Şubat Salı günü (bu akşam) Deutsche Bank Park Stadı'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Napoli maçı TSİ 23:00'te başlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.
Frankfurt, D Grubunu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Napoli ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
16 puan toplayarak A Grubu'ndan lider olarak çıkan Napoli, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda kazanıp evine avantajlı dönmek isteyecek.
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