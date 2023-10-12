Ekibi ortaya çıktı... Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!
Nenad Bjelica ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Tecrübeli hocanın bordo-mavili ekipte beraber çalışacağı ekip de ortaya çıktı.
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı bugün saat 14.00’te kente gelecek.
2 yıllık sözleşme imzalayacak tecrübeli hoca akşam bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.
EKİBİ BELLİ OLDU
Avcı’nın antrenör ekibinde şu isimler yer alacak:
Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- Araç ve konut 'satın almayın' çağrısı!
- Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
- 'Gereken yapılacak'
- İktidar atayacak doktor bulamadı!
- İki günde iki silahlı saldırı
- Acun Ilıcalı'dan 'Hasan Can Kaya' itirafı
- Emekliye 'ikramiye'de kapsam genişleyecek mi?
- Şüpheliler arasında noter ve polisler de var!
- 'Kozmetik' dünyasının karanlık yüzü