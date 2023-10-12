Ekibi ortaya çıktı... Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!

Nenad Bjelica ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Tecrübeli hocanın bordo-mavili ekipte beraber çalışacağı ekip de ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:51
Ekibi ortaya çıktı... Abdullah Avcı eski takımına geri dönüyor!
Abone Ol google-news

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı bugün saat 14.00’te kente gelecek.

2 yıllık sözleşme imzalayacak tecrübeli hoca akşam bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

EKİBİ BELLİ OLDU

Avcı’nın antrenör ekibinde şu isimler yer alacak:

Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu.


abdullah avcı trabzonspor nenad bjelica süper lig

İlgili Haberler

Sözleşmesi sona eriyor: Trabzonspor'da Bakasetas krizi!

Sözleşmesi sona eriyor: Trabzonspor'da Bakasetas krizi!
Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi!
Yönetim kararını verdi: Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor!

Yönetim kararını verdi: Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor!

En Çok Okunan Haberler