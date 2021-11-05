Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin Antwerp galibiyetini kutladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 00:56
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin Antwerp galibiyetini kutladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0 galip ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'yi tebrik ettiği paylaşımı şu şekilde: 

 



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