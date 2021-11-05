Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin Antwerp galibiyetini kutladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi tebrik etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0 galip ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından kutladı.
Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe'yi tebrik ettiği paylaşımı şu şekilde:
Çok güzel yendik.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 4, 2021
Tebrikler @Fenerbahce ????
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