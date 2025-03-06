Eksiklere rağmen her zaman sahada çözüm ürettiğini söyledi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 05:17

Bugünkü Rangers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Portekizli hoca, Fred ve Osayi’nin yanı sıra önemli bazı oyuncularından yararlanamayacak olmasıyla ilgili, “Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız.

Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz” diye konuştu. Mourinho, “Jorge Jesus ‘Küçük takımlar haftada bir maç oynar’ demişti. Okan Buruk ise ‘Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz’ dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?” sorusuna “Okan Buruk ve Jesus’un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim” yanıtını verdi. Tecrübeli hoca, “F.Bahçe büyük bir spor kulübü. Bu başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman herkes aynı yöne kürek çektiğinde başarı gelecektir ki şu anda bunun olduğunu hissediyorum. Benim geleceğim önemli değil önemli olan F.Bahçe. Burada bir sene daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey F.Bahçe” dedi.

AVRUPA'DA RANGERS SINAVI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya temsilcisi Rangers’ı ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. SarıLacivertlilerde sarı kart cezalısı Fred ve Osayi, sakat Diego Carlos, Becao, Oosterwolde forma giyemeyecek.