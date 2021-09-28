Ekvadorlu yıldız Valencia, oynadığı futbolla, attığı gollerle ve asistleriyle göz kamaştırıyor

F.Bahçe’de Enner Valencia fırtınası esiyor. Geldiği günden bu yana pek çok maçın kahramanı olan Ekvadorlu yıldız, oynadığı futbolla, attığı goller ve yaptığı asistlerle göz kamaştırıyor.

Hilmi Türkay
28 Eylül 2021 Salı, 07:00
Ekvadorlu yıldız Valencia, oynadığı futbolla, attığı gollerle ve asistleriyle göz kamaştırıyor
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Valencia, Hatay deplasmanında da tartışmasız takımını sırtlayan isimdi. Sarı-Lacivertlilerin attığı her iki golde asist yapan tecrübeli oyuncu, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Ligde üç maçlık aranın ardından skor katkısı veren Valencia, genel tabloya bakıldığında Avrupa dahil 8 resmi maçta görev aldı. 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Teknik direktör Vitor Pereira’nın hücum planında önemli yeri olan oyuncu, Sarı-Lacivertlilere geldiğinden bu yana 40 lig maçında 22 golde pay sahibi oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 14 gol atıp, 8 de asist yapan Valencia, şampiyonluk yolunda bu sezon F.Bahçe’nin en büyük silahı olacak gibi görünüyor. 


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