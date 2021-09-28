Ekvadorlu yıldız Valencia, oynadığı futbolla, attığı gollerle ve asistleriyle göz kamaştırıyor

28 Eylül 2021 Salı, 07:00

Valencia, Hatay deplasmanında da tartışmasız takımını sırtlayan isimdi. Sarı-Lacivertlilerin attığı her iki golde asist yapan tecrübeli oyuncu, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Ligde üç maçlık aranın ardından skor katkısı veren Valencia, genel tabloya bakıldığında Avrupa dahil 8 resmi maçta görev aldı. 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Teknik direktör Vitor Pereira’nın hücum planında önemli yeri olan oyuncu, Sarı-Lacivertlilere geldiğinden bu yana 40 lig maçında 22 golde pay sahibi oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 14 gol atıp, 8 de asist yapan Valencia, şampiyonluk yolunda bu sezon F.Bahçe’nin en büyük silahı olacak gibi görünüyor.