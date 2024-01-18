Ekvator Ginesi - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Gine Bissau ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Juan Micha yönetimindeki Ekvator Ginesi, ikinci maçında Baciro Cande'nin ekibi Gine Bissau ile karşı karşıya gelecek.
EKVATOR GİNESİ - GİNE BİSSAU MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
EKVATOR GİNESİ - GİNE BİSSAU MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
Ekvator Ginesi, grupta oynadığı ilk karşılaşmada Nijerya ile 1-1 berabere kaldı.
Gine Bissau ise ev sahibi Fildişi Sahili'ne 2-0 mağlup oldu.
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