Ekvator Ginesi - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Gine Bissau ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:22
Ekvator Ginesi - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Juan Micha yönetimindeki Ekvator Ginesi, ikinci maçında Baciro Cande'nin ekibi Gine Bissau ile karşı karşıya gelecek.

EKVATOR GİNESİ - GİNE BİSSAU MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

EKVATOR GİNESİ - GİNE BİSSAU  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.

Ekvator Ginesi, grupta oynadığı ilk karşılaşmada Nijerya ile 1-1 berabere kaldı. 

Gine Bissau ise ev sahibi Fildişi Sahili'ne 2-0 mağlup oldu.


Ekvator Ginesi Gine Afrika Uluslar Kupası

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