Siyah-beyazlılar, son olarak Atalanta'da forma giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Peki, El Bilal Toure kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure kaç yaşında, nereli? El Bilal Toure hangi takımlarda oynadı?

EL BİLAL TOURE KİMDİR?

El Bilal Touré kimdir sorusu taraftarların radarına girdi, El Bilal Touré, 3 Ekim 2001 tarihinde Fildişi Sahili’nin Adjamé kentinde dünyaya geldi. Mali vatandaşı olan 23 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine santrfor pozisyonunda devam ediyor.

EL BİLAL TOURE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

El Bilal Touré’nün kulüp kariyeri, genç yaşına rağmen oldukça etkileyici. Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen Malili santrfor, her kulüpte kendine özgü izler bıraktı. İşte Touré’nin kulüp kariyerine kısa bir bakış: