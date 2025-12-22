Cumhuriyet Gazetesi Logo
El Bilal Toure penaltı kaçırdı: Mali ilk maçtan tek puanla ayrıldı!

El Bilal Toure penaltı kaçırdı: Mali ilk maçtan tek puanla ayrıldı!

22.12.2025 19:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
El Bilal Toure penaltı kaçırdı: Mali ilk maçtan tek puanla ayrıldı!

Mali, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi.

Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko kaydetti. Zambiya'ya beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Patson Daka attı.

EL BILAL TOURE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mali penaltı kazandı. Topun başına geçen El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.

Mali'de Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki oyuncu da 76. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya gruba 1'er puanla başladı.

Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

İlgili Konular: #Afrika Uluslar Kupası #Mali #Zambiya

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan iddialara yanıt: 'Açık bir itibar suikastı'
Sadettin Saran'dan iddialara yanıt: 'Açık bir itibar suikastı' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sosyal medyada yayılan görüntü ve paylaşımlar üzerine bir açıklama yayımladı.
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.
CANLI YAYIN: Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...