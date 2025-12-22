El Bilal Toure penaltı kaçırdı: Mali ilk maçtan tek puanla ayrıldı!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi.

Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko kaydetti. Zambiya'ya beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Patson Daka attı.

EL BILAL TOURE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Mali penaltı kazandı. Topun başına geçen El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.

Mali'de Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki oyuncu da 76. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya gruba 1'er puanla başladı.

Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.