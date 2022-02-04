El-Cezire, 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci tura yükseldi
FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Cezire'nin mücadele edeceği 18. Kulüpler Dünya Kupası başladı.
Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) belirlediği Tahiti kulübü Pirae karşılaştı.
El-Cezire, Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosanovic ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Abdoulay Diaby'nin golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Pirae'nin tek golünü Mohammed Rabii kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından El-Cezire, 6 Şubat'taki 2. turda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile karşı karşıya gelecek.
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12 Şubat'ta Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.
İlgili Haberler
- FIFA’dan kiralık oyuncu transferine yeni düzenleme
- FIFA, yılın en iyi futbolcusunu seçti: Robert Lewandowski
- EA Sports, Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Eski Beşiktaşlı takımını sırtladı
- İspanya'dan Fransız yıldıza yeşil ışık
- Galatasaray'a altyapıdan takviye
- Rizespor'un hocası transferlere değindi
- Kış Olimpiyatları'nda elemeler yapıldı
- Bakan’a tarım dersi
- İzmirli müzisyen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Giysi kumbarasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
- Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı!
- Ceyhan'dan 'molnupiravir' ilacı açıklaması