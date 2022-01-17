FIFA, yılın en iyi futbolcusunu seçti: Robert Lewandowski

17 Ocak 2022 Pazartesi, 22:21

FIFA tarafından verilen prestijli ödülleri kazananlar, Zürih'te gerçekleştirilen törenle açıklandı.

FIFA YILIN FAİR-PLAY ÖDÜLÜ

EURO 2020'de Christian Eriksen’in kalp rahatsızlığı yaşadığı anlarda Danimarka Milli Takımı'nın dayanışması ve sağlık ekibinin müdahalesi FIFA Yılın Fair-Play Ödülü’ne layık görüldü.

FIFA YILIN TARAFTARI ÖDÜLÜ

FIFA Yılın Taraftarı Ödülü'nü Danimarka ve Finlandiya tribünleri paylaştı.

YILIN KALECİSİ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

Chelsea'nin Senegalli file bekçisi Edouard Mendy, Erkeklerde FIFA 2021 Yılın Kalecisi ödülünü kazandı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mendy, Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer ile Euro 2020'de İtalya ile şampiyonluğa uzanan Gianluigi Donnarumma'yı geride bıraktı.

Lyon'un Şilili yıldızı Christiane Endler, kadınlarda FIFA Yılın Kalecisi ödülünü kazanan isim oldu.

Endler, Alman kaleci Stephanie Lynn Marie Labbe ile Chelsea kalesini koruyan Ann-Katrin Berger'i saf dışı bırakarak ödülü kazandı.

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ ERIK LAMELA

Tottenham'ın eski oyuncusu Erik Lamela, Kuzey Londra derbisinde Arsenal ağlarına gönderdiği nefis rabona golüyle Puskas Ödülü'nün sahibi oldu.

Lamela'nın şık golü, Patrick Schick'in Çek Cumhuriyeti formasıyla Euro 2020'de İskoçya ağlarına gönderdiği füze ile Portolu forvet Mehdi Taremi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı golü geride bıraktı.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS TUCHEL

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü Ödülü, Chelsea'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel'e gitti. Londra ekibini sezon ortasında devralan Tuchel, takımı 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Devler Ligi finalinde mağlup ettiği Pep Guardiola'yı bir kez daha geride bırakan Tuchel, son üçe kalan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin de önünde yer aldı.

Chelsea, teknik direktör kategorisinde duble yapmayı başardı. Kadınlarda ödül, Chelsea kadın takımını yöneten Emma Hayes'in oldu.

Chelsea'yi 2021'de İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup şampiyonluklarına taşıyan Hayes, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona'ya kaybetmişti.

Hayes, Barcelona teknik direktörü Lluis Cortes ve 2021 boyunca Hollanda ve İngiltere kadın milli takımlarını çalıştıran Sarina Wiegman'ı geride bıraktı.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU ROBERT LEWANDOWSKI

FIFA tarafından verilen ödüllerde 2021 yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'in oldu. Polonyalı yıldız, Messi ve Salah'ı geride bırakarak üst üste ikinci kez ödülün sahibi oldu.

FIFA, 'Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu' rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'ya ise, FIFA Özel Ödülü'nü verdi.

KADINLARDA YILIN 11'İ

FIFPro Kadınlarda Yılın 11'i: Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Miedema, Marta, Alex Morgan

ERKEKLERDE YILIN 11'İ

FIFPro Yılın 11'i: Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi