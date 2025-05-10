El Clasico öncesi... Ancelotti'den Arda Güler sorusuna cevap!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki El Clasico öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
LaLiga'da yarın oynanacak El Clasico, sezonun kaderini belirleyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona-Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu ve milli futbolcu Arda Güler'e de değindi.
Yarınki El Clasico öncesi İspanyol basınında hafta arasında çıkan haberlerde Arda Güler'in dev maçta ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtilmişti.
Carlo Ancelotti'ye basın toplantısında Arda Güler'i mi yoksa Rodrygo'yu mu tercih edeceği soruldu.
Ancelotti bu soruya, "Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in Barcelona deplasmanına çıkacağı El Clasico maçı yarın TSİ 17:15'te başlayacak.
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