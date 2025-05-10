El Clasico öncesi... Ancelotti'den Arda Güler sorusuna cevap!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki El Clasico öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

El Clasico öncesi... Ancelotti'den Arda Güler sorusuna cevap!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:36

LaLiga'da yarın oynanacak El Clasico, sezonun kaderini belirleyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona-Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu ve milli futbolcu Arda Güler'e de değindi.

Yarınki El Clasico öncesi İspanyol basınında hafta arasında çıkan haberlerde Arda Güler'in dev maçta ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtilmişti.

Carlo Ancelotti'ye basın toplantısında Arda Güler'i mi yoksa Rodrygo'yu mu tercih edeceği soruldu.

Ancelotti bu soruya, "Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Barcelona deplasmanına çıkacağı El Clasico maçı yarın TSİ 17:15'te başlayacak.


Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti

İlgili Haberler

Arda Güler'in mektubu, Ankara'da okuduğu okulun öğrencilerine dağıtıldı

Arda Güler'in mektubu, Ankara'da okuduğu okulun öğrencilerine dağıtıldı
Real Madrid'de beklenen son yaklaşıyor... İşte Arda Güler'in yeni hocası!

Real Madrid'de beklenen son yaklaşıyor... İşte Arda Güler'in yeni hocası!
Arda Güler'den duygulandıran yazı: 'Bu sözleri duyduktan sonra nasıl pes edebilirim ki?'

Arda Güler'den duygulandıran yazı: 'Bu sözleri duyduktan sonra nasıl pes edebilirim ki?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler