El Clasico'da kazanan yine Real Madrid
Son üç yıldır Camp Nou'daki El Clasico'larda kaybetmeyen Real Madrid, aynı zamanda 1965 yılında sonra ilk kez art arda dördüncü derbiyi kazanma başarısı gösterdi.
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