El Clasico'da kazanan yine Real Madrid

Son üç yıldır Camp Nou'daki El Clasico'larda kaybetmeyen Real Madrid, aynı zamanda 1965 yılında sonra ilk kez art arda dördüncü derbiyi kazanma başarısı gösterdi.

DHA
24 Ekim 2021 Pazar, 19:33
El Clasico'da kazanan yine Real Madrid
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