Eski Fenerbahçeliden Arda Güler itirafı! 'Barcelona ve Chelsea araştırmaya geçti'

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:58

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen Filip Novak, ülkesi Çekya'da Türkiye'de geçirdiği dönemi anlattı. Novak, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Novak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gol atmayı severdim. Bir defans olarak çok gol attım diyebilirim. Defansif görevlerim elbette vardı ama kafamda hep gol atmak da vardı. Trabzon ve Fenerbahçe'de 2 puan farkla şampiyonluk kaçırdım. En azından Danimarka'da şampiyonluğum var."

"ARDA'YI GÖRÜNCE 'YILDIZ OLACAK' DEDİM"



"Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçtan sonra şehre gitmek imkansızdı. Taraftar beni tamamen soymak istedi. Finansal açıdan gelen teklifi reddetmek imkansızdı. Ben, ailem ve arkadaşlarım yeterince tehdit aldık. Çok tuhaf ve zorlu bir dönemdi. Sosyal medyadan uzaklaşmaya çalıştım. Fenerbahçe, dünya çapında milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp. O büyük stadyumda üç yıl boyunca rakip olarak oynadım ve bu deneyimi de tatmak istedim. Ancak Fenerbahçe'deki baskı, hiçbir yerle kıyaslanamaz."

"Arda Güler'i sadece 16 yaşında gördüğümde kendi kendime dedim ki 'Dostum o dünya çapında bir futbolcu olacak' Sonra bilgi toplamaya başladılar. Barcelona ve İngiltere'den Chelsea gibi kulüpler araştırmaya geçti..."

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİMDİ"

"Türkiye ise benim ikinci evimdi diyebilirim. Yemekler çok güzeldi. Al-Jazira'ya transferim için 'Neden olmasın ki?' dedim. Orası Avrupa gibiydi aslında. Ama futbol açısından kalite oldukça düşüktü ve orada ismimi duyurmak, uzun süre kalmak istedim fakat olmadı."