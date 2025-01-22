El Hadji Malick Diouf kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki El Hadji Malick Diouf kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:43

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:43

El Hadji Malick Diouf'un adı, son günlerde Fenerbahçe transfer haberlerinde sıkça anılmaya başladı. Peki, El Hadji Malick Diouf kimdir, kaç yaşında ve nereli?

EL HADJİ MALİCK DİOUF KİMDİR?

El Hadji Malick Diouf, 28 Aralık 2004 yılında Senegal'de dünyaya geldi. Slavia Prag ve Senegal milli takımında defans pozisyonunda görev yapan profesyonel futbolcudur.

Diouf kariyerine Senegal'deki Academie Mawade Wade akademisinde başladı. Diouf, başarılı bir deneme sürecinin ardından 21 Şubat 2023'te Norveç ekibi Tromsö ile sözleşme imzaladı. Sezona yavaş bir başlangıç yapan ve az süre alan Diouf, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma şansı buldu ve sezonu yirmi bir maç ve üç golle tamamladı.

Diouf, Ocak 2024'te Çekya'nın üst düzey kulübü Slavia Prag ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpteki ilk golünü ilk maçında Karviná'ya karşı attı.

Diouf, Senegal milli takımı için ilk maçına 9 Eylül 2024'te Malavi'deki Bingu Ulusal Stadyumu'nda Burundi'ye karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası elemelerinde çıktı.

MALİCK DİOUF HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2023-2024: Norveç’in Tromsø kulübüyle futbol kariyerine Avrupa’da adım attı. İlk sezonunda yedek kalmasına rağmen ikinci yarıda düzenli forma giyerek 21 maçta 3 gol kaydetti.

2024: Çekya’nın köklü kulüplerinden Slavia Prag ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada ilk maçında gol atarak taraftarların sevgisini kazandı.

2024: Slavia Prag B takımında da forma giydi.