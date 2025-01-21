Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:01

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:01

Şenol Güneş yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fırtına'da gündeme Rennes forması giyen Jota gündeme geldi. Peki, Jota kimdir? Trabzonspor'un gündemindeki Jota kaç yaşında, nereli? Jota hangi takımlarda oynadı?

JOTA KİMDİR?

Jota, 30 Mart 1999 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 1.76 cm boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yaparken alternatif olarak sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek oyuncu Ligue 1’de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 331 dakika sahada kalırken 1 gollük katkı verebildi.

JOTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan oyuncu U15, U17, U19 ve B Takımı formalarını giydikten sonra 2019-20 sezonunda A Takıma yükselen oyuncu Valladolid, Celtic, Al-İttihad, Rennes gibi takımların formasını giydi.

Jota, Benfica kariyerinde 34 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Celtic formasıyla 83 maçta 28 gol attı ve arkadaşlarına 26 gol pası verdi.Sezon başında Al - İttihad takımından 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’e transfer olan oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.