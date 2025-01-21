Jota kimdir? Trabzonspor'un gündemindeki Jota kaç yaşında, nereli? Jota hangi takımlarda oynadı?
Transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-mavililerde Jota ismi gündeme geldi. Peki, Jota kimdir? Trabzonspor'un gündemindeki Jota kaç yaşında, nereli? Jota hangi takımlarda oynadı?
Şenol Güneş yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fırtına'da gündeme Rennes forması giyen Jota gündeme geldi. Peki, Jota kimdir? Trabzonspor'un gündemindeki Jota kaç yaşında, nereli? Jota hangi takımlarda oynadı?
JOTA KİMDİR?
Jota, 30 Mart 1999 yılında Portekiz’in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 1.76 cm boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yaparken alternatif olarak sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek oyuncu Ligue 1’de bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 331 dakika sahada kalırken 1 gollük katkı verebildi.
JOTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan oyuncu U15, U17, U19 ve B Takımı formalarını giydikten sonra 2019-20 sezonunda A Takıma yükselen oyuncu Valladolid, Celtic, Al-İttihad, Rennes gibi takımların formasını giydi.
Jota, Benfica kariyerinde 34 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Celtic formasıyla 83 maçta 28 gol attı ve arkadaşlarına 26 gol pası verdi.Sezon başında Al - İttihad takımından 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’e transfer olan oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Trendyol Süper Lig 20. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
- TFF'den saygı duruşu kararı
- Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Galatasaray
- Carlo Ancelotti: Ayrılmaya karar vermedim
- Lyon'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!
- Yeni hocadan transfer mesajı!
- Jota kimdir?
- 28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
- Ergin Ataman Yunan derbisinde zafere ulaştı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Kayak merkezinde yangın faciası
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!
- Can kaybı 66'ya yükseldi!
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!