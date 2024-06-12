El Kaabi şov yaptı, Fas 6 golle kazandı
Afrika Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Fas, Kongo'yu 6-0 mağlup etti.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Kongo ile Fas karşı karşıya geldi. d'Agadir Stadyumu'nda oynanan maçı Fas 6-0 kazandı.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Azzedine Ounahi, 17. dakikada Chadi Riad, 21, 40 ve 54. dakikada Ayoub El Kaabi, 63. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti.
Fas'ta Galatasaraylı Hakim Ziyech, 69. dakika sahada kaldı. Kongo'da Hataysporlu Massanga ise 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla birlikte Fas, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Kongo ise henüz puanla tanışamadı.
Bir sonraki maçta Kongo, Tanzanya deplasmanına gidecek. Fas, Nijer'e konuk olacak.
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