Elan Ricardo'nun transferinde flaş ayrıntı ortaya çıktı: 'İngiliz kulübün teklifini reddetti'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:26

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:26

Beşiktaş, önceki gün İstanbul’a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı.

Ricardo’nun bir önceki takımı CD La Equidad’ın teknik direktörü Alexis Garcia da eski oyuncusunun özelliklerini ve transfere dair ayrıntıları basın mensuplarına anlattı.

"EN İYİ OLDUĞU POZİSYON..."

Ricardo’yu genç takımlardan keşfettiklerini dile getiren Garcia, "Onda harika bir futbolcu gördüm. Sadece yeteneğini anlamak ve bunu sahada göstermek için yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Harika bir tekniğe sahip. Güçlü, uzun ve orta mesafeden şutları ise onu öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Alexis Garcia, Elan Ricardo’nun özelliklerinden de bahsetti. Deneyimli teknik direktör, "En büyük özellikleri; gücü, tekniği, iyi top kontrolü, çok iyi uzun ve kısa pasları ile birçok gol atmasını sağlayan güçlü şutu. Merkez orta saha onun en iyi olduğu pozisyon. Aynı zamanda sol ya da sağ içte de oynayabiliyor" diye konuştu.

"ONU LUKA MODRIC’E BENZETİYORUM"

20 yaşındaki futbolcuyu fizikleri farklı olmasına rağmen Real Madrid’in tecrübeli futbolcusu Luka Modric’e benzettiğini aktaran Garcia, "Çünkü oyun içinde pas dağıtımlarını iyi yapıyor. Aynı zamanda vizyonu ile topla güvenli bir görüntü veriyor. Ricardo çok daha güçlü ve şutları da daha kuvvetli. Geleceği çok umut verici" diye konuştu.

64 yaşındaki teknik direktör, Elan Ricardo’nun Beşiktaş’a ve Türkiye’ye uyum sürecinde zorlanabileceğini de belirterek, "Bu kadar genç bir çocuk için böylesine köklü bir değişim zor olabilir. Ancak oradaki insanların sıcaklığı ve kulüp tarafından desteklenmek, ailesinin de yanında olması onun adaptasyon sürecini hızlandırarak yeteneğinden daha hızlı yararlanılmasında belirleyici olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"WATFORD’UN SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Genç oyuncuyu, Avrupa ve Güney Amerika’dan takımların transfer etmek istediğini de sözlerine ekleyen Alexis Garcia, "İngiltere gibi farklı ülkelerden bazı takımlar tarafından isteniyordu. Watford’un sözleşme teklifini reddetti. Ayrıca Brezilya, Meksika ve Arjantin’den de onu isteyen takımlar vardı" açıklamasını yaptı.