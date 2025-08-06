Eleme turunda deplasmanda Feyenoord’la karşılaşacak: F.Bahçe, Devler Ligi aşkına sahada

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Hollanda deplasmanında eski forveti Robin van Persie’nin çalıştırdığı Feyenoord’a konuk olacak. De Kuip Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yöneteceği mücadeleyi S Sport Plus naklen yayımlayacak. Sarı-Lacivertliler, haftaya İstanbul’daki rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. F.Bahçe’de yeni transferler Semedo, Brown, Duran ve Skriniar maç kadrosuna alındı. Sakatlıktan çıkan Talisca forma giyemeyecek.

BENFICA DİRETİYOR

F.Bahçe, mali şartlarda anlaştığı Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek için Benfica’nın inadını kırmaya çalışıyor. Yönetici Hakan Safi, Portekiz kulübünün istediği bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını bir kez daha iletti. Ancak Benfica Başkanı Rui Costa, hem Nice ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hem de Play-Off’ta F.Bahçe ile eşleşme olasılıkları bulunduğu için şimdilik Kerem’in satışına onay vermiyor. Benfica’da yaklaşan başkanlık seçimi de Rui Costa’nın ikna edilememesinde önemli bir faktör. Öte yandan Kerem, sakatlık nedeniyle Nice maçında forma giyemeyecek.

EDERSON ÖNERİLDİ

G.Saray’ın da transfer listesinde olan Manchester City’nin kalecisi Ederson, menajeri aracılığıyla F.Bahçe’ye önerildi. City’nin 15 milyon Avro istediği, Brezilyalı file bekçisinin yıllık 10 milyon Avro maaş ve 3+1 sezonluk sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bu rakamları yüksek bulan Sarı-Lacivertli yönetim, Ederson için şu an resmi bir girişim yapmama kararı aldı.

2 MAÇ ERTELENDİ

TFF, bu hafta sonu başlayacak Süper Lig’de F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in maçlarını, 3 ekibin Avrupa kupalarında oynayacakları karşılaşmalar nedeniyle erteledi. F.BahçeAlanya, Kayseri-Beşiktaş ve Karagümrük-Başakşehir maçları ileri bir tarihte oynanacak