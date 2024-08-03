Elif Berra Gökkır çeyrek finalde!

Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japon okçuyu 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 17 yaşındaki milli sporcu, 4-0 geriden gelerek büyük bir başarıya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:16
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final mücadelesi TSİ 14.00'te başlayacak.

17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.


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