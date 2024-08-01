Milli okçu Berra Elif Gökkır, adını son 16 turuna yazdırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 22:15
Milli okçu Berra Elif Gökkır, adını son 16 turuna yazdırdı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen klasik yay müsabakalarında ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'ı 6-0 mağlup eden 17 yaşındaki milli sporcu, ikinci turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 27-26, 28-26 ve 28-24'lük setler sonucunda 6-0 yenen Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıkma başarısı gösterdi.

Berra Elif Gökkır, son 16 turunda 3 Ağustos Cumartesi günü Japon Satsuki Noda ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Berra Elif Gökkır'ın müsabakalarını takip etti.


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