Milli okçu Berra Elif Gökkır, adını son 16 turuna yazdırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen klasik yay müsabakalarında ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'ı 6-0 mağlup eden 17 yaşındaki milli sporcu, ikinci turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 27-26, 28-26 ve 28-24'lük setler sonucunda 6-0 yenen Berra Elif Gökkır, son 16 turuna çıkma başarısı gösterdi.
Berra Elif Gökkır, son 16 turunda 3 Ağustos Cumartesi günü Japon Satsuki Noda ile karşılaşacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Berra Elif Gökkır'ın müsabakalarını takip etti.
Spor Haberleri
- Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi!
- Trabzonspor evinde turladı!
- Berra Elif Gökkır, adını son 16 turuna yazdırdı
- Milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura yükseldi
- Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
- Merve Vatan, Paris 2024'e veda etti
- TFF 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
- Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
- 'Görünüşümüz rahat olabilir ama...'
- Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- Komşular o anları anlattı
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'
- Bedirhan Şener kimdir?
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme