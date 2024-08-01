Milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 21:54
Milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura yükseldi
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Berra Elif Gökkır, klasik yay ilk turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile karşılaştı.

Rakibi 29-27, 27-22, 27-25'lik setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.

Berra Elif Gökkır, bu turda İranlı Mobina Fallah ile karşı karşıya gelecek.


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