Futbol hakemliğinden atıldıktan sonra rotasını sosyal medya fenomenliğine çeviren Elif Karaarslan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında? Hakem Elif Karaarslan neden ihraç edildi?

ELİF KARAARSLAN KİMDİR?

9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğan Karaarslan, küçük yaşlardan itibaren spora büyük bir ilgi duymaya başladı. Futbola Libade Spor Kulübü'nde adım attıktan sonra Bakırköy Gençlik spor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giydi. Özellikle Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı, futbol kariyerinde önemli bir kırılma noktası oluşturdu.

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Elif Karaarslan, sosyal medyada hızla popülerleşti ve takipçi kitlesini artırdı. Genç yaşına rağmen spor ve sosyal medya dünyasında adından sıkça söz ettiren Karaarslan, eski hakem kimliğiyle de gündemde kalmaya devam ediyor.

HAKEM ELİF KARAARSLAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile Elif Karaarslan, ilişki yaşadıkları iddiasıyla TFF tarafından hakemlikten ihraç edilmişti.

Karaarslan yaptığı açıklamada görüntülerin kendisine ait olmadığını söylemişti.