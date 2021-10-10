10 Ekim 2021 Pazar, 11:42

World Medical Tennis Society (WMTS) tarafından organize edilen Elit Tenis Turnuvası ve Kongresi'nin 50. yıl buluşması, Antalya'da başladı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve Winners Events Acentesi sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvaya 18 ülkeden 180 doktor ve diş hekimi katıldı.

WMTS Genel Sekreteri Letonyalı Egils Valeinis, yaptığı açıklamada, 50. yıl buluşmasının Türkiye'de olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Antalya'da tesislerin ve havaların çok güzel olduğunu dile getiren Valeinis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Turnuvanın Türkiye başkanı Afşin Yaveri ise başarılı bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Organizasyonun hem tıp kongresi hem de tenis turnuvası olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Yaveri, gündüz tenis maçları olduğunu akşamları da kongrede bilimsel sunumlar yapılacağını kaydetti.

Turnuva ve kongre, 15 Ekim'de sona erecek.