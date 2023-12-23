Eljif Elmas resmen açıklandı: Fenerbahçe de transferden pay alacak!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, Almanya temsilcisi RB Leipzig'e transfer oldu. 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoliye transfer olan Makedon yıldız için sarı-lacivertli ekipte pay alacak.
Napoli forması giyen Eljif Elmas, Almanya'ya RB Leipzig'e transfer oldu.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek.
Leipzig'e transferi için Almanya'ya giden Eljif Elmas, imza anından kameralara poz verdi.
FENERBAHÇE PAY ALACAK
Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:
"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."
Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 189 maçta sahaya çıktı.
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