Eljif Elmas adım adım Almanya'ya: İşte Fenerbahçe'nin transferden alacağı pay

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:56

Fenerbahçe 2017 yılında sadece 180 bin Euro'ya aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satmıştı.

25 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLUYOR

Napoli'de gösterdiği performansla başarı basamaklarını tırmanan Eljif Elmas, Alman ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor.

Napoli ile Leipzig, Eljif Elmas'ın transferi konusunda anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leipzig, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli'ye 25 milyon Euro ödeyecek.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu Napoli'ye sattığı dönemde KAP'a yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."